David Luiz retoma rotina no Fortaleza e deve definir futuro na próxima semana

Zagueiro David Luiz no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com proposta em mãos de um clube do Chipre, o zagueiro David Luiz retomou a rotina de atividades no Fortaleza após ser liberado por alguns dias e deve definir o futuro na próxima semana, apurou o Esportes O POVO. O jogador segue em processo de recuperação de lesão muscular. O camisa 23 havia sido liberado pelo clube após o falecimento da avó e viajou para ficar próximo dos familiares. O jogador se reapresentou no Pici e continua sob os cuidados do departamento médico, em tratamento de contusão no músculo posterior da coxa esquerda.

Nos últimos dias, David Luiz recebeu uma oferta do exterior, de uma equipe do Chipre, e terá uma conversa com os dirigentes do Tricolor para discutir a situação. Além da ausência do próprio zagueiro, o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, estava viajando, o que inviabilizou uma reunião nesta semana. O tema deverá ser tratado na próxima semana, depois da partida contra o RB Bragantino, marcada para este sábado, 26, às 18h30min, na Arena Castelão, pela Série A. Paz teve relação próxima com o camisa 23, o que facilitou o acerto e deve balizar a definição neste momento. Há o entendimento de que o jogador ainda pode contribuir, mas que uma saída representaria um alívio importante na folha salarial mensal do elenco.