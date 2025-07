David Luiz, zagueiro do Fortaleza, recebe proposta de um clube do Chipre

O camisa 23 tem vínculo com o Leão do Pici até o final de 2026, mas não correspondeu às expectativas dentro de campo até então

O zagueiro David Luiz recebeu uma proposta de um clube do Chipre e sua permanência no Fortaleza será discutida internamente. O experiente defensor de 38 anos foi contratado pelo Leão nesta temporada, com vínculo até o final de 2026 e opção de renovação por mais um ano, mas não conseguiu se firmar como titular.

A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO. David Luiz não participou do treino desta terça-feira, 22, já que foi liberado pelo clube após o falecimento de sua avó. O defensor volta à rotina normal de atividades no Centro de Excelência Alcides Santos nesta quarta-feira, 23.