Adversário do Fortaleza, Red Bull Bragantino é o 3º melhor visitante da Série A 2025

Red Bull Bragantino, próximo adversário do Fortaleza, é o quarto colocado da Série A / Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Em má fase, o Fortaleza vai receber o Red Bull Bragantino neste sábado, 26, na Arena Castelão, em duelo válido pela 17ª rodada da competição nacional. No embate, apesar de atuar diante da sua torcida, o Leão do Pici terá que dobrar a atenção com o adversário. Tal cuidado se dá por conta da campanha do Massa Bruta fora de casa no Brasileirão. Ao todo, a equipe comandada por Fernando Seabra disputou sete jogos longe dos seus domínios, acumulando quatro vitórias, um empate e duas derrotas. O desempenho, por sinal, elenca o time paulista como terceiro melhor visitante do certame, atrás apenas de Palmeiras e Flamengo.