Fortaleza tem retrospecto positivo como mandante diante do RB Bragantino

Desde que o Massa Bruta passou a ser gerido pela multinacional e começou a disputar o Brasileirão, foram cinco duelos em território cearense: três vitórias do Tricolor, um triunfo do RB Bragantino e um empate. A igualdade foi justamente no encontro mais recente, em abril de 2024.

Na atual edição da competição nacional, as duas equipes fazem campanhas bastante distintas. O Fortaleza é o vice-lanterna, com 11 pontos, na 19ª posição. Já o Massa Bruta está na quarta colocação, com 27 pontos.

Na contagem geral, desde 2020, foram dez embates, também com vantagem cearense: cinco resultados positivos do Leão, quatro vitórias dos paulistas e o único empate.

Mandante e visitante também opostos

No recorte do aproveitamento dentro de casa, o Leão do Pici também tem campanha ruim na Série A de 2025: é dono do segundo pior rendimento como mandante, com 33,3%, à frente apenas do Sport, que ainda não venceu em casa.

Na Arena Castelão, em oito partidas, o Tricolor soma quatro derrotas, dois empates e apenas dois triunfos.

Já o Bragantino é um dos melhores visitantes desta edição do Brasileirão: tem o segundo melhor aproveitamento, com 61,9%, empatado com o Flamengo. Os dois estão atrás apenas do Palmeiras.