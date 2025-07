Contratação do Fortaleza, Weverson avalia disputa por posição: "Juntos somos mais fortes"

Apresentação do lateral-esquerdo Weverson, do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza apresentou oficialmente o lateral-esquerdo Weverson em entrevista coletiva realizada na tarde desta quinta-feira, 24, no CT Alcides Santos. Vindo do futebol português, o atleta realizou comentários sobre a estrutura do Fortaleza. Com passagens por RB Bragantino e FC Arouca-POR, o defensor revelou uma sondagem feita pelo Tricolor no início do ano e apontou o setor de análise do clube como um dos grandes responsáveis pela sua chegada.

O jogador prosseguiu, explicando que em um primeiro momento, sua ideia era seguir no Velho Continente, mas, as conquistas recentes do Fortaleza foram motivadores para ele desembarcar no Pici. "Eu estava vivendo um momento muito bom no futebol europeu. Aqui não acompanham muito o futebol português, o Arouca fez um bom campeonato. Minha ideia era continuar na Europa, mas deixei bem claro ao meu empresário de que jogaria por um time grande. O fato de jogar com casa cheia, de ter essa estrutura, a grandeza que o clube carrega, ter chegado numa final de sul-americana, joga oitavas de final de Libertadores, é um projeto que vem crescendo. Quero estar em um projeto que pense alto e isso motivou minha vinda para cá", disse o defensor.