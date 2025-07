Desfalque contra o Bragantino, Lucero só não atuou em dois jogos do Fortaleza no ano

Em 2025, Lucero já tem 37 partidas disputadas em 2025 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Após completar a série de três cartões amarelos ante o Bahia, o atacante Juan Martín Lucero ficará de fora da partida entre Fortaleza e Bragantino, que ocorre neste sábado, 26, na Arena Castelão. A curiosidade é que o duelo pela Série A será apenas o terceiro jogo do Leão do Pici, em 2025, em que o camisa 9 não entrará em campo, seja como titular ou reserva. Na temporada, Lucero não tem nenhuma ausência por suspensão ou sequer esteve listado no departamento médico. Com 37 partidas no ano, o artilheiro da equipe só não entrou em campo diante do Horizonte, no Campeonato Cearense; e ante o Sousa-PB, na Copa do Nordeste; duas ocasiões em que o ex-técnico do escrete vermelho-azul-e-branco, Vojvoda, optou por preservar os titulares.