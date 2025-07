Marinho completa 100 jogos pelo Fortaleza e é homenageado por Marcelo Paz

O duelo contra o Bahia, pela Copa do Nordeste, marcou a 100ª partida do avançado pelo Fortaleza

Atacante do Fortaleza, Marinho atingiu a marca de 100 jogos oficiais pelo Tricolor no duelo contra o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Para celebrar a marca, o CEO da SAF, Marcelo Paz, homenageou o jogador nessa terça-feira, 22, com uma camisa de número 100. Defendendo o Leão do Pici desde 2023, Marinho contribuiu diretamente com 16 gols e 12 assistências.

“Essa é uma marca muito significativa. Na história do Marinho, Fortaleza é o segundo clube com mais jogos e a tendência é que seja o primeiro. Ele é muito importante pra gente, é identificado com o clube, vibra e se doa em campo. É autor de vários golaços pelo Fortaleza e muitos gols importantes. Tenho certeza que nessa sequência do ano vai nos ajudar muito na retomada do Fortaleza. Vejo no dia a dia a vontade dele de vencer e a entrega em campo. Estou muito feliz em poder presenciar isso”, comentou Marcelo Paz.