A volta de Lucas Crispim seria boa para o Fortaleza? Veja debate no Esportes do POVO

O meio-campista Lucas Crispim foi assunto no programa Esportes O POVO desta terça-feira, 22. O ex-camisa 10 do Fortaleza tem contrato com o Buriram United, da Tailândia, até o fim do ano, mas possui um acordo para deixar a equipe asiática caso acerte com outro time.

Em entrevista ao jornalista Afonso Ribeiro, o jogador afirmou que existiram conversas entre ele e o CEO, Marcelo Paz, e que seu retorno ao Pici depende do clube, uma vez que sua contratação será avaliada pela diretoria de futebol e pelo técnico Renato Paiva.