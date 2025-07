Bareiro cita irmão como inspiração e relembra encontro com Papa Francisco: "Guardo no coração"

Adam Bareiro em apresentação oficial na sala de imprensa do Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Hoje estabilizado em sua carreira, Adam Bareiro teve uma figura importante no desenvolvimento da sua paixão pelo futebol: seu irmão Fredy Bareiro, ex-atacante do Olimpia, Libertad e Cerro Porteño, clubes tradicionais do Paraguai. Em entrevista coletiva, o atual jogador do Fortaleza ressaltou a inspiração no familiar não só dentro de campo, mas também nas atitudes fora dele. Questionado sobre a relação com o irmão, Bareiro lembrou, com carinho, da carreira de Fredy, a quem ressaltou ter sido “muito aguerrido”, “longe de polêmicas” e com “caráter”. O paraguaio também exaltou questões familiares, sobretudo o fato de o ex-jogador ter tirado a ele e aos pais da pobreza, dando-lhes a oportunidade de ter uma “nova vida”.