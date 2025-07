Paiva reconhece méritos do Bahia e elogia postura do Fortaleza: "Deixaram tudo em campo"

Técnico rasgou elogios aos seus jogadores devido a postura dentro das quatro linhas. Time leonino empatou com o baiano em 1 a 1 no Castelão

Após estrear no comando técnico do Fortaleza, o português Renato Paiva concedeu entrevista coletiva e comentou acerca do empate com o Bahia neste sábado, 19, pela Série A. Questionado sobre a partida, o comandante reconheceu méritos do adversário, sobretudo pela reação na segunda etapa.

"A diferença é que nós não jogamos sozinhos e há uma outra equipa com muita qualidade, com um trabalho de alguns anos com o mesmo treinador. E que, obviamente, fez seus ajustes e teve o mérito e a capacidade de ir buscar o empate", disse.