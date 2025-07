Lucero e Martínez são suspensos por 3º amarelo e não atuam contra o RB Bragantino

Titular na partida, o camisa 9 foi advertido aos 14 minutos da segunda etapa após uma entrada em Jean Lucas. Ambos os jogadores foram dividir uma bola no meio-campo, com o jogador da equipe baiana levando vantagem. Por chegar atrasado no lance, o atacante do Fortaleza atingiu o jogador adversário.

Na estreia de Renato Paiva, o Fortaleza ficou no empate por 1 a 1 com o Bahia , na tarde deste sábado, 19, na Arena Castelão. Para o próximo duelo a frente do Leão, o treinador português não poderá contar com Martínez e Lucero, que estavam pendurados e levaram o terceiro cartão amarelo.

Também argentino, Emmanuel Martínez viu a "tarjeta" amarela aos 33 minutos do tempo complementar. 10 minutos após entrar em campo, o camisa 8 parou um contra-ataque de Ademir com carga faltosa próxima a grande área. A falta foi cobrada, bateu na barreira tricolor e no rebote, Nestor finalizou e com desvio de Matheus Pereira, a bola terminou no fundo da rede.

Além dos jogadores suspensos, Breno Lopes e Diogo Barbosa também foram advertidos no jogo de hoje. Pelo lado do Bahia, os amarelados foram Gilberto, Santiago Mingo e Erick Pulga.

O próximo compromisso do Fortaleza é no sábado, 26, às 18h30min, contra o RB Bragantino, na Arena Castelão. A depender do prosseguimento da atual rodada, o Leão pode permanecer no Z4 mesmo vencendo este confronto.