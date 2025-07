Autor do gol do Fortaleza, Marinho volta a marcar após mais de 2 meses

Responsável pelo gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 diante do Bahia, Marinho encerrou o jejum de mais de dois meses sem balançar as redes. A última vez em que o camisa 11 do Leão do Pici havia marcado um gol foi na goleada de 4 a 0 sobre o Colo-Colo, pela fase de grupos da Copa Libertadores, no dia dez de maio.

Desde então, Marinho atuou nos nove jogos seguintes, contribuindo com apenas uma assistência. Na atual temporada, o atacante soma quatro gols e quatro assistências em 28 partidas pelo clube do Pici.