Diante do Bahia, Fortaleza volta a abrir o placar depois de quase 2 meses

O Fortaleza até saiu na frente, mas ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia neste sábado, 19, pela Série A. No jogo que marcou a estreia de Renato Paiva como técnico do Leão do Pici, a equipe ainda quebrou uma marca negativa que já durava quase dois meses.

Isso porque o Tricolor não abria o placar de uma partida desde o dia 21 de maio, quando empatou com o Retrô-PE em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o time também sofreu a igualdade e acabou eliminado nos pênaltis.