Autor de gol, Marinho comenta empate com o Bahia: "Sabor de derrota"

Marinho comemora golaço marcado pelo Fortaleza diante do Bahia / Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

Na estreia de Renato Paiva, o Fortaleza ficou no empate por 1 a 1 com o Bahia, na tarde deste sábado, 19, na Arena Castelão. Autor do gol do Leão na partida, o atacante Marinho concedeu entrevista ao término da partida. O jogador falou sobre o sentimento de derrota após um empate, uma vez que o resultado manteve o Tricolor Cearense na vice-lanterna. Além disso, o atleta classificou como erro a jogada que resultou em uma falta que, após cobrada, originou o gol do adversário.