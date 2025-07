Alvo do Fortaleza, Ramón Díaz deve assumir o Olímpia, segundo imprensa paraguaia

No Brasil, Ramón treinou Vasco, em 2023, e Corinthians, em 2024, em situações semelhantes as do Leão / Crédito: Leandro Amorim/Vasco

O técnico argentino Ramón Díaz, tido como principal alvo da diretoria do Fortaleza para substituir Vojvoda, estaria com acerto encaminhado com o Olímpia para ser o novo comandante da equipe paraguaia. Segundo o jornal ABC, do Paraguai, o treinador ex-Corinthians deve assumir o lugar deixado por Fabián Bustos. Conforme apuração do Esportes O POVO, o técnico de 65 anos encabeçava a lista de treinadores alvos do Fortaleza após a demissão de Vojvoda. A experiência e o perfil de liderança de Ramón agradam à diretoria tricolor. O argentino fez campanhas de recuperação no Brasileirão com o Vasco, em 2023, e com o Corinthians, em 2024.

De acordo com o ABC, Ramón já deve se apresentar ao Olímpia nesta semana. No futebol paraguaio, ele esteve à frente seleção "Albirroja" entre os anos de 2014 e 2016, além de ter comandado o Libertad — um dos principais rivais do Olímpia — em 2020. Outros nomes que interessam ao clube cearense são o argentino Luis Zubeldía, ex-São Paulo, e o brasileiro Thiago Carpini, ex-Vitória. Fim de uma era

O Fortaleza demitiu o Vojvoda na tarde desta segunda-feira, 14, após quatro anos e dois meses a frente do escrete cearense. O desligamento aconteceu um dia após a derrota no Clássico-Rei, pela Série A do Brasileirão. A decisão foi vista pela diretoria como necessária diante do momento da equipe, que acumula derrotas e desempenho aquém do esperado em todas as frentes da temporada. Além disso, amarga uma sequência negativa de nove partidas sem vitórias, sendo seis reveses consecutivos.