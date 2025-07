Herrera é novidade no Fortaleza para Clássico-Rei; Moisés, Pacheco e David Luiz seguem fora

O atacante, que joga pelos dois lados do campo, pode fazer a sua estreia com a camisa Tricolor

Se tem novidade entre os relacionados, há menos notícias positivas no departamento médico do Leão do Pici. O zagueiro David Luiz, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o atacante Moisés seguem de fora do plantel em recuperação de lesões.

O Fortaleza chegou à Arena Castelão com um reforço para o Clássico-Rei que terá início logo mais, às 20h30min deste domingo, 13. O ponta José Herrera foi relacionado e é uma das opções de Vojvoda para o lado direito do campo ante o Ceará, na 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

David Luiz se recupera de um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto Pacheco está com uma tendinite no joelho direito e Moisés ainda se recupera de uma lesão, também no músculo posterior da coxa esquerda.

Herrera regularizado e elogiado nos treinos

O escrete vermelho-azul-e-branco conseguiu regularizar o atleta no fim da tarde desta sexta-feira, 11, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), deixando o argentino apto para atuar no Clássico-Rei.

Contratado por R$ 13 milhões, elogiado nos treinos e cercado de boas expectativas, o atacante poderá fazer sua estreia em um jogo chave para o Leão do Pici. No início da semana, o jogador foi apresentado oficialmente pelo clube e destacou a importância do Clássico-Rei, que tem clima de decisão internamente no Pici.