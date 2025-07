Fortaleza recorre e consegue efeito suspensivo para Marinho jogar o Clássico‑Rei

A decisão ocorre após o Leão do Pici apresentar um recurso contra a punição de duas partidas imposta ao jogador pela 6ª Comissão Disciplinar da entidade. A penalidade foi resultado da expulsão de Marinho na nona rodada da competição nacional, durante o jogo contra o Vasco da Gama. Na ocasião, o atacante recebeu cartão vermelho direto por uma cotovelada no peito do lateral Lucas Piton.

O plantel do técnico Vojvoda ganhou um reforço para Clássico-Rei. O Fortaleza conseguiu, na manhã deste sábado, 12, um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que permite a participação do atacante Marinho na partida ante o Ceará neste domingo, 13, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o efeito suspensivo deferido, Marinho está liberado para atuar enquanto aguarda o julgamento do recurso pelo Pleno do STJD. O episódio foi inicialmente enquadrado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de agressão física e prevê suspensão mínima de quatro jogos. No entanto, o departamento jurídico do Fortaleza conseguiu reverter a tipificação para o artigo 250, que trata de ato desleal ou hostil e tem punição mais branda.

A decisão traz alívio ao técnico Juan Pablo Vojvoda, que poderá contar com o jogador em uma das partidas mais importantes do ano, diante do maior rival regional. Caso o Pleno mantenha a punição após o clássico, Marinho deverá cumprir a segunda partida suspenso em confronto posterior. Um já havia sido cumprido automaticamente após a expulsão.



O Fortaleza conseguiu, no fim da tarde desta sexta-feira, 11, regularizar o atacante Tucu Herrera no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, deixando o argentino apto para atuar no Clássico-Rei do próximo domingo.