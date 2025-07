Fortaleza precisa de vitória diante do Ceará para sair do Z-4 do Brasileirão

Tricolor do Pici ocupa a 18ª colocação na tabela com 10 pontos somados após 12 partidas na Série A 2025

Com a derrota do São Paulo diante do Flamengo e o revés do Vitória contra o Internacional, o Fortaleza já sabe em qual situação matemática chega para o Clássico-Rei diante do Ceará. Neste domingo, 13, as equipes cearenses se enfrentam às 20h30min na Arena Castelão, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Na 18ª colocação com 10 pontos somados após 12 partidas, o Tricolor do Pici precisa de uma vitória diante do Alvinegro de Porangabuçu para subir colocações e sair da zona da degola. Um empate não seria o suficiente, já que o grupo não ultrapassaria o Vitória no saldo de gols.