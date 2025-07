Marinho é suspenso pelo STJD e fica fora do Clássico-Rei; Fortaleza tenta efeito suspensivo

Julgado nesta quinta-feira, 10, pela expulsão contra o Vasco, na 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante Marinho, do Fortaleza, teve mais um jogo de suspensão acrescido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com isso, está, por ora, fora do Clássico-Rei do próximo domingo, 13, contra o Ceará, na Arena Castelão.



Em decisão unânime de votos, o jogador recebeu um gancho de dois jogos de suspensão. Um deles já foi cumprido automaticamente na 10ª rodada, na derrota do Leão do Pici para o Cruzeiro. Agora, o departamento jurídico do clube cearense tentará obter um efeito suspensivo — caso tenha sucesso, Marinho poderá reforçar a equipe de Vojvoda no duelo contra o Vovô.