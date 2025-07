Paz cita "pênalti duvidoso" e exalta postura do Fortaleza em eliminação: "Cabeça erguida"

Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o dirigente exaltou a postura da equipe em campo, citou "pênalti duvidoso" marcado para o adversário ainda no primeiro tempo e projetou a sequência da temporada.

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz se pronunciou após a eliminação do Leão do Pici na Copa do Nordeste nessa quarta-feira, 9. Diante do Bahia, o time cearense foi derrotado por 2 a 1 em jogo único disputado na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Levantar a cabeça, fizemos um bom jogo, duelamos e brigamos, que é o que o torcedor quer e deseja do nosso time. Tivemos boas novidades, um pênalti duvidoso, mas o time brigou. Agora é cabeça erguida, focar na Série A, no clássico que vem pela frente, nos jogos importantes da Série A e Libertadores mais na frente. Contamos com você, vamos seguir nessa pegada, evoluindo o Fortaleza junto com a torcida para a gente comemorar muito na sequência desse campeonato. Contamos com você, vamos juntos", comentou.

Eliminado do Nordestão, o Tricolor do Pici agora foca suas atenções no Clássico-Rei de domingo, 13, pela Série A. O confronto ante o Ceará terá início às 20h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão. Atualmente, o clube leonino é o 18º colocado da primeira divisão nacional.