Fortaleza venceu apenas um dos últimos 10 Clássicos-Rei diante do Ceará; confira retrospecto

Ceará tem números superiores ao Fortaleza no retrospecto recente do embate. Na foto, Pedro Raul tenta cabeçada no Clássico Rei. / Crédito: Samuel Setubal

Mandante da partida, o Fortaleza volta a enfrentar o Ceará neste domingo, 13, às 20h30min, na Arena Castelão, pela Série A do Brasileirão, após quase quatro meses do último Clássico-Rei — pela final do Campeonato Cearense — com a dura missão de espantar o momento ruim vivido pelo clube quebrando um tabu: o de voltar a vencer o maior rival. Num recorte das últimas dez partidas jogadas entre os times, entre Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, a equipe tricolor contabiliza apenas uma vitória, com um retrospecto totalmente favorável ao Alvinegro de Porangabuçu. Nas dez partidas, foram quatro vitórias do Vovô e cinco empates, com somente um triunfo tricolor.