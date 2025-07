"Sacanagem" e "arbitragem fraca": súmula explica expulsões de Diogo Barbosa e Pikachu

Lateral-esquerdo e atacante do Fortaleza foram expulsos depois da derrota por 2 a 1 para o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Nordeste

Mesmo depois do apito final de Antônio Dib Moraes de Sousa no duelo entre Bahia e Fortaleza, nessa quarta-feira, 9, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Leão teve dois jogadores expulsos por reclamação com a arbitragem depois da derrota por 2 a 1, que culminou com eliminação do torneio.

Ao lado de outros companheiros, Yago Pikachu e Diogo Barbosa se aproximaram do quarteto de arbitragem no gramado para reclamar e protestar. O atacante, segundo relato em súmula, disse: "Arbitragem fraca, ridícula, vocês são muito fracos". Antônio Dib faz o adendo de que o camisa 22 estava com o dedo em riste, "tendo que ser contido e retirado de campo por membros da sua equipe".