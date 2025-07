Alerta prévio, bronca e expulsões: Fortaleza critica árbitro em queda no Nordestão

Os jogadores do Fortaleza ficaram na bronca com a arbitragem do piauiense Antônio Dib Moraes de Sousa, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, nessa quarta-feira, 9, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A bronca principal é pelo pênalti marcado a favor do Esquadrão.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, Gilberto disputou lance com Martínez dentro da área e caiu ao ser tocado. O árbitro não assinalou falta, mas foi chamado pelo VAR para revisar o lance e apontou o pênalti, convertido por William José. Na saída para o intervalo, o zagueiro e lateral Brítez já expôs insatisfação e revelou uma conversa prévia com o juiz da partida.