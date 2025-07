Vojvoda valoriza "bom funcionamento" do Fortaleza apesar de eliminação do Nordestão

Comandante elogia desempenho da equipe na primeira partida da retomada, com derrota para o Bahia, e projeta Clássico-Rei do Brasileirão

O Fortaleza foi eliminado da Copa do Nordeste ao ser derrotado pelo Bahia por 2 a 1, na noite dessa quarta-feira, 9. Técnico do Leão, Vojvoda destacou o bom desempenho de sua equipe, apesar do revés. Em uma breve entrevista coletiva, o treinador destacou o bom funcionamento coletivo do grupo.

“O resultado não tem análise, é algo fixo. Mas acho que fizemos uma boa partida. No primeiro tempo recebemos dois gols, e teve um pênalti com muitas dúvidas, mas tivemos opções. Acho que começamos bem a partida, fizemos uma boa pressão jogando no campo do adversário. Depois o Bahia teve um bom controle, com uma boa posse de bola”, avaliou Vojvoda.