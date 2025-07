Fortaleza confirma venda de Dylan Borrero para o América de Cali; saiba valor

Borrero chegou ao Pici como agente livre para esta temporada, depois de uma passagem pelos Estados Unidos, mas não conseguiu se firmar no time de Juan Pablo Vojvoda. No Tricolor, o colombiano fez apenas sete partidas, não marcando nenhum gol anotado, mas distribuindo duas assistências.

O Fortaleza comunicou a saída do atacante Dylan Borrero para o América de Cali , da Colômbia, por 1,5 milhão de dólares (R$ 8,3 milhões de reais na cotação atual). O anúncio oficial da saída do atleta foi publicado no site da equipe na tarde desta quinta-feira, 10.

Mesmo com a passagem apagada pelo Leão, o atacante é considerado uma joia no futebol colombiano devido a boas apresentações nas seleções de base. O atleta surgiu como um meio-campista armador, mas foi alçado aos lados do campo com o desenrolar da carreira.

Além do Fortaleza, Dylan Borrero também atuou por Santa Fé, da Colômbia, Atlético Mineiro e New England Revolution, dos Estados Unidos.

Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, já havia adiantado a possível saída do jogador em uma entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN. Na ocasião, o dirigente valorizou a condição de jovem promessa do jogador e relembrou que as suas movimentações geraram muito dinheiro aos clubes.