"O endividamento do Fortaleza é consciente", afirma Marcelo Paz

Gestor da SAF do Tricolor também salientou que, embora exista a possibilidade de zerar a dívida com a venda de jogadores, a ideia hoje é fazer com que eles se valorizem mais

As finanças do Fortaleza também foram tema da entrevista dada pelo CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, ao Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN. Na ocasião, questionado sobre o aumento do endividamento do time — calculado atualmente em R$ 116 milhões de acordo com relatório elaborado pela multinacional Ernst & Young (EY) —, o gestor esclareceu que o comprometimento financeiro é consciente por um avanço esportivo que o clube deseja dar.

Paz detalhou ainda que, hoje, a ideia mais simples de zerar a dívida seria vender jogadores, mas que, atualmente, o Leão está prezando pelo resultado esportivo.