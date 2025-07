CBF divulga data e horário de jogos entre Fortaleza e Botafogo, pelo Brasileirão Feminino A2

Após alcançar o inédito acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino diante do Minas Brasília, o Fortaleza agora vai em busca do título da Série A2. Para ir à final do torneio nacional, as Leoas precisam vencer o Botafogo pelas semifinais da competição. A data dos jogos de ida e volta foram divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, 10.

O jogo de ida, com mando do Fortaleza, será realizado no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, no dia 8 de agosto, sexta-feira, às 21 horas. Uma semana depois, no dia 15 de agosto, o grupo tricolor vai até o estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde jogará diante da equipe cearense novamente às 21 horas.