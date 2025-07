Jhow exalta atmosfera da torcida do Fortaleza no PV: "Sensação diferente"

Com bateria e bandeiras, 1,846 torcedores fizeram a diferença para as jogadoras do Leão na busca pelo acesso diante do Minas Brasília

A atmosfera criada pela pelos mais de 1.800 torcedores do Fortaleza no estádio Presidente Vargas no último domingo, quando a equipe feminina empatou em 0 a 0 diante do Minas Brasília e alcançou o acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino, fez total diferente para o elenco das Leoas em campo. Em entrevista no programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, a artilheira do grupo, Jhow, exaltou a presença e o apoio da torcida tricolor durante a partida e também o apoio recebido nas ruas na semana anterior ao embate.

"Na semana, já havia movimento nas redes sociais e a gente começou a sentir uma energia diferente. Tinha gente torcendo pela gente. Em Fortaleza é engraçado que a gente vai para a praia e as pessoas não reconhecem o time feminino profissional do Fortaleza. E (isso mudou) durante a semana, quando eu tava indo pro treino, os guardinhas avisando que ia estar no estádio. Na entrada do PV, quando chegamos para treino na quarta-feira, também", exemplificou ela, que detalhou que teve a dimensão dessa movimentação da presença da torcida no estádio também no dia do jogo.