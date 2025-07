Fortaleza empata com Minas Brasília e conquista acesso inédito à elite do futebol feminino

As Leoas, por terem vencido o jogo da ida por 2 a 1, tinham a vantagem do empate. Agora, com a conquista histórica garantida, o Tricolor mira o título da Série A2

Diante do time candango, quarto colocado do Grupo A, a disputa pela classificação foi acirrada. No jogo de ida, em Brasília, as Leoas saíram atrás no placar, mas mostraram resiliência, conseguiram a virada e venceram por 2 a 1. O resultado acabou sendo fundamental para o Fortaleza, que fez valer sua vantagem na capital cearense.

A espera acabou. Após amargar o “quase” em anos anteriores, o Fortaleza exorcizou os fantasmas e conquistou o acesso inédito para a elite nacional do futebol feminino. O momento histórico, com um misto de alegria e alívio, aconteceu após o empate sem gols contra o Minas Brasília, na tarde deste domingo, 6, no Estádio Presidente Vargas, que contou com a presença significativa da torcida tricolor.

Apesar de já garantido no Brasileirão Feminino de 2026 – será a primeira participação do clube no torneio –, as Leoas ainda possuem outro grande objetivo a ser alcançado neste ano: o título da Série A2. Na semifinal, a equipe comandada por Erandir Feitosa enfrentará o Botafogo-RJ, que conquistou o acesso após eliminar o Mixto-MT nas quartas de final.

A campanha do Fortaleza, até então, tem sido impecável, o que reforça o merecimento do time na conquista da classificação. Na fase de grupos, o Tricolor avançou de forma invicta, com quatro vitórias e três empates, terminando como líder da Chave B, com 71% de aproveitamento. Antes do mata-mata, a equipe cearense marcou 20 gols – tendo o melhor ataque geral do torneio – e sofreu apenas quatro.

Fortaleza 0 x 0 Minas Brasília: o jogo



No Presidente Vargas, houve equilíbrio em campo. Com o apoio da torcida, que se fez presente com faixas e bateria, as Leoas iniciaram o jogo pressionando as rivais. A intensidade para jogar em bloco alto, porém, não durou muito tempo. Aos poucos, conforme o ímpeto diminuiu, o Tricolor passou a recuar as linhas, o que, consequentemente, gerou espaço para o Minas atacar.

Ainda assim, o Fortaleza não perdeu o controle do jogo. Das tentativas produzidas pelo Minas, nenhuma levou real perigo à baliza defendida por Lorrana. As Leoas, por sua vez, tiveram uma chance de ouro com Jhow, cara a cara com a goleira Rubi, mas a atacante se atrapalhou no momento da finalização e desperdiçou a ótima oportunidade.