Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Bahia x Fortaleza: como chegam os times

Durante o período sem partidas, o Tricolor do Pici aproveitou para recalibrar o elenco, reforçar posições e trabalhar com foco na retomada da temporada. O adversário, por sua vez, não mudou nenhuma peça do elenco e vive bom momento sob o comando de Rogério Ceni. Para o confronto, aposta na força em casa, com mais de 30 mil torcedores garantidos, para avançar às semifinais do torneio regional.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Esquadrão encerrou o período pré-pausa vencendo o Bragantino, líder do Brasileirão, por 3 a 0. Sob o comando de Rogério Ceni, ex-técnico do Fortaleza, o Bahia jogará em casa, com o apoio de mais de 30 mil torcedores, enquanto o Leão aposta na intertemporada como combustível para reanimar a competitividade e na mística de Vojvoda — que nunca ficou de fora das semifinais desde que chegou ao clube. (Com Rangel Diniz)