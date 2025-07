Domingão do Leão: Fortaleza cria megaevento para jogo histórico do time feminino

Leoas precisam apenas de um empate diante do Minas Brasília para garantir vaga na elite do futebol feminino. Torcedor pode acessar o PV para a partida mediante a doação de 1 kg de alimento

Na ânsia pelo inédito acesso do time feminino que pode ser conquistado neste domingo, 6, às 15 horas, mediante um empate ou vitória diante do Minas Brasília em partida válida pelas quartas de final do Brasileirão Feminino A2, o Fortaleza está organizando um megaevento para a partida realizada no estádio Presidente Vargas para atrair torcedores ao jogo.

Além da já tradicional banda ao vivo, o time tricolor organiza um Bazar da Volt (fornecedora do clube), promoção para sócios e atividades lúcidas para crianças: que vão desde pintura no rosto até a presença de mascotes e brinquedos infláveis. Haverá ainda a exposição de taças históricas, dos mascotes, bem como a de ídolos do Tricolor.

Para a partida, os portões do estádio Presidente Vargas estarão abertos a partir das 12 horas. Estarão liberados para acesso ao torcedor os setores amarelo e laranja — com entrada pelo setor amarelo. O Esportes O POVO apurou que o clube ainda articula uma promoção em bebidas e comidas, que pode ser confirmada e divulgada nos próximos dias.

As Leoas chegam com o favoritismo para a partida não somente pela vantagem construída no primeiro jogo em que venceram de virada por 2 a 1, fora de casa, mas também pela campanha apresentada até aqui. Em oito partidas jogadas, o grupo tricolor contabilizou cinco vitórias e três empates, com 22 gols marcados — sendo o melhor ataque do torneio — e apenas cinco tomados.