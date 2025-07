Paz valoriza feitos do time feminino do Fortaleza antes de decisão na A2

Marcelo Paz concedeu quase uma hora de entrevista / Crédito: FÁBIO LIMA

Em meio a uma semana decisiva no Brasileirão Feminino A2, o time do Fortaleza foi elogiado pelo CEO da SAF do clube, Marcelo Paz. Em participação no programa Esportes do POVO, o gestor tricolor valorizou a equipe que está a um empate de alcançar o acesso à elite da modalidade, destacando as condições de trabalho dadas ao elenco profissional e a base. + Leia também: Domingão do Leão: Fortaleza cria megaevento para jogo histórico do time feminino



Nós damos todas condições de trabalho ao Feminino: Sub-17, Sub-20 e profissional. Não é à toa que já tivemos seis jogadoras convocadas para a seleção brasileira. Temos o Igor (Cearense) que faz um grande trabalho no Sub-17 e no Sub-20 e o Erandir no profissional", frisou. Na conversa, Paz também salientou que a cultura do grupo tem sido a de valorizar trabalhos longos, com a manutenção da permanência do Erandir, que ele avaliou como positiva na atual campanha. "O Erandir já estava desde o ano passado. Não subiu ano passado, não foi campeão cearense, mas a gente manteve o Erandir. Tem uma cultura dentro do Fortaleza de manter o que acreditamos que seja um bom trabalho. Esse ano ele está desempenhando um ótimo trabalho. O time está invicto e basta ficar invicto que sobe. Empatou, subiu, e se ganhar, melhor ainda. Há cultura de gestão em valorizar os profissionais, dar tempo de trabalho, pois o resultado chega com o tempo", disse. + Leia também: É chegada a semana mais importante da história do futebol feminino do Fortaleza