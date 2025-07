Herrera chega à capital cearense e realiza primeiro treino como jogador do Fortaleza

O atacante argentino conheceu as instalações da sede tricolor e teve sua primeira conversa com o treinador Juan Pablo Vojvoda

Comprado por R$ 13 milhões e com contrato até a temporada de 2030, o jovem atacante José Herrera desembarcou na capital cearense na madrugada da última quinta-feira, 3, se apresentou ao Fortaleza durante o dia e realizou seu primeiro treino no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do clube tricolor.

Acompanhado por Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, e por todo o Departamento de Futebol, Herrera assinou oficialmente o contrato e firmou seu vínculo com o Fortaleza. Após o momento, o atacante se reuniu com o técnico Vojvoda e sua comissão para uma conversa e, em seguida, conheceu seus novos companheiros de elenco.