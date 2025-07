Fortaleza encaminha venda de Dylan Borrero por R$ 7,5 milhões

No programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN , tanto o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, quanto o diretor de futebol do clube, Sérgio Papellin, já haviam confirmado que o atleta tinha inúmeras propostas da Colômbia , para onde está próximo a ir. No possível destino, Borrero é considerado uma joia, posto seu bom rendimento nas seleções de base colombianas, nas quais costumava vestir a camisa 10.

O atacante Dylan Borrero, de 23 anos, está próximo de deixar o Fortaleza . Conforme a apuração do Espotes O POVO , o ofensivo ainda não teve a venda concretizada, mas já discute detalhes finais para ser transferido a um clube do futebol colombiano por 1,3 milhão de dólares — cerca de R$ 7,5 milhões na cotação atual.

Antes mesmo de passar a jogar pelo lado do campo, Borrero foi meia-armador em todas as categorias de base da seleção colombiana. A diretoria confirma que vê o potencial de venda desde a sua contratação, que não teve valor de transferência, já que o atleta estava livre no mercado.

O colombiano chegou ao Pici como agente livre para esta temporada , depois de passagem pelos Estados Unidos, mas não conseguiu se firmar no time de Juan Pablo Vojvoda: disputou apenas sete partidas — não balançou as redes, mas deu duas assistências.

A reportagem confirmou que dois dos clubes interessados no ofensivo eram o América de Calli, atual campeão da Apertura do Campeonato Colombiano; e o Santa Fe, onde Dylan Borrero foi revelado. Contudo, não há confirmação se a proposta próxima de acerto parte de um dos dois times.

"Tem uma possibilidade de venda dele e é uma boa venda. Eu recebi sondagem pelo Dylan da Hungria, da Arábia Saudita, do Equador e muito da Colômbia. A tendência é que aconteça uma venda do Dylan", relatou Paz no Esportes do POVO da última quarta-feira, 1°.

"O Dylan saiu muito jovem da Colômbia para o Atlético-MG, vendido. Era jogador de seleção de base, seleção olímpica. E saiu do Atlético-MG vendido também, para a MLS. As negociações dele sempre foram onerosas. O Fortaleza é que pegou ele no custo zero, a gente foi até mais inteligente, mais rápido. E agora tem a possibilidade de venda, que é o que deve acontecer", relembrou Marcelo Paz no Esportes do POVO.

O Fortaleza está reformulando seu elenco. Além da saída de Borrero, que deve ser concretizada, o Fortaleza já contou com as saídas de Pol Fernández, Titi, Pedro Augusto e Felipe Jonatan. O plantel foi ampliado com as chegadas de José Maria Herrera e Adam Bareiro — restando o anúncio do segundo.