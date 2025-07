Fortaleza abre inscrições para 2ª edição da Corrida do Laion, em outubro

Evento ocorrerá novamente na Arena Castelão, com trajetos de 5 km e 10 km, e também com corridinha 'Laion Kids' para o público infantil

O Fortaleza abrirá para o público geral nesta sexta-feira, 4, as inscrições para a 2ª Corrida do Laion. O evento, que contou com quase quatro mil corredores em sua primeira edição, ocorrerá no dia 12 de outubro, na Arena Castelão, com trajetos de 5 km e 10 km. Haverá ainda a 'corridinha Laion Kids', dedicada ao público infantil.

As inscrições gerais para o evento iniciam a partir das 12 horas. Sócios-torcedores do Tricolor do Pici já podem fazer a inscrição com prioridade e desconto na inscrição em lote promocional.