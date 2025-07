Time feminino do Fortaleza destaca expectativas na busca por acesso à A1 diante do Minas Brasília

O Fortaleza segue em preparação para o jogo decisivo do Brasileirão Feminino A2. Neste domingo, 6, às 15 horas, no estádio Presidente Vargas, o grupo tricolor irá buscar o acesso à Série A1 em partida diante do Minas Brasília, válida pelo jogo de volta das quartas de final do torneio nacional. No jogo de ida, as Leoas venceram fora de casa por 2 a 1, de virada.

Em meio aos treinamentos e atividades no CT Ribamar Bezerra, o técnico do grupo, Erandir, salientou as grandes expectativas para o jogo e como o time tem se preparado, frisando a importância de bons treinos.