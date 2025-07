Boca Juniors cita interesse do Fortaleza em Campuzano, mas Tricolor nega negociação

Os xeneizes pretendem negociar o jogador para liberar espaço para a contratação estrangeiros para o elenco e recusou uma proposta de compra do Atlético Nacional, da Colômbia

Na forte busca por um volante de marcação na janela de transferências, o Fortaleza tem negociações avançadas pelo empréstimo de Jorman Campuzano, atleta do Boca Juniors e da seleção colombiana que estava emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia, conforme apurou o Esportes O POVO com fontes ligadas ao Boca Juniors. O Fortaleza nega qualquer contato pela contratação do jogador e até mesmo sondagens.

A equipe colombiana também busca sua contratação após o bom rendimento durante o empréstimo e já teve uma proposta de 2 milhões de dólares — pouco menos de R$ 11 milhões na atual cotação — recusada pela compra. Ainda assim, os xeneizes alegam que as tratativas caminham para um desfecho positivo para o Leão do Pici, com o acerto de um empréstimo de um ano, sem compensação financeira ao clube argentino.