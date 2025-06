Reforço do Fortaleza, José Herrera é aguardado na Capital nesta semana

O jogador viajará para a capital cearense entre segunda-feira, 30, e terça-feira, 1º, onde começará a treinar com o restante do grupo

Após sua chegada em terras alencarinas, Herrera começará a treinar com o elenco do Tricolor de Aço e terá seu anúncio feito pelo clube. O Leão retorna a campo na quarta-feira, 9, contra o Bahia, pela Copa do Nordeste.

Reforço do Fortaleza , o atacante José Herrera deve chegar no CT Alcides Santos nesta semana. Segundo apuração do Esportes O POVO , o Tricolor liberou o atleta para passar o fim de semana em Tucumán, na Argentina, com sua família e por este motivo, deve embarcar para a capital cearense entre segunda-feira, 30, e terça-feira, 1º.

A demora pelo anúncio do atleta aconteceu devido a trâmites que envolviam a forma de como o Fortaleza iria pagar a transação do atleta. O clube cearense iniciou as negociações buscando 50% do passe do atleta, mas concluiu as conversas fechando um acordo por 70% dos direitos.

O atacante tem 22 anos, atuou nas categorias de base da seleção argentina, é canhoto e se destaca pela boa finalização de fora da área. Na atual temporada, o jogador marcou cinco gols e distribuiu duas assistências em 19 partidas.

Na última quarta-feira, 25, Herrera ficou de fora do primeiro jogo-treino realizado pelo Argentinos Juniors antes da bola voltar a rolar. A atividade foi dividida em duas partidas diante do Vélez, sendo a primeira com os titulares e a segunda com os reservas. 'Tucu', como é conhecido o novo reforço do plantel de Vojvoda, ficou de fora de ambas as escalações.