Associação Bem Tricolor realiza jantar beneficente com presença de ídolos do Fortaleza

Os ingressos para o jantar podem ser adquiridos no site oficial da iniciativa ou no Instagram do projeto , tendo os valores de R$ 200 para adultos e R$ 100 para crianças de até 11 anos. Estão incluídas no ingresso entrada, prato principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas à vontade.

A associação Bem Tricolor, braço de responsabilidade social do Fortaleza, realizará um jantar visando arrecadação de fundos para o projeto. O evento acontecerá nesta segunda-feira, 30, no restaurante Coco Bambu do Shopping Iguatemi, a partir das 19h18min.

Além da alimentação, o evento terá música ao vivo e um momento onde serão mostradas as ações do Bem Tricolor e algumas empresas que apoiaram a causa com doações.

Em entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, Thiago Fujita, diretor de responsabilidade social do Fortaleza, afirmou que o jantar contará com pessoas ligadas ao clube, como o presidente Rolim Machado, o CEO Marcelo Paz e o ex-jogador Rinaldo. A taça da Copa do Nordeste também será exposta no local.

No programa, Fujita contou sobre uma premiação recebida pelo projeto na cidade de Curitiba(PR) e explicou como se tornar um voluntário no Bem Tricolor. Para isto, basta entrar em contato com os organizadores via perfil oficial no Instagram. Segundo o diretor, as ações da iniciativa, que variam de distribuição de alimentos, calçados e idas ao estádio, são sempre divulgadas no grupo de WhatsApp do projeto.