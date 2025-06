Fortaleza lança projeto com aulas de inglês para atletas e colaboradores da base

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma parceria com m o Instituto CENTEC, Centro de Ensino Tecnológico, tendo aulas em dois turnos, realizadas nos dias de segunda, quinta e sexta-feira. Segundo o clube, mais de 70 pessoas, distribuídas entre atletas e funcionários, frequentam as aulas.

O Fortaleza lançou o projeto Laion Bilíngue, um curso de inglês gratuito e disponibilizado aos atletas e colaboradores da base do clube. A equipe divulgou informações sobre o projeto nesta sexta-feira, 27, em seu site oficial e conta com aulas realizadas no auditório do CT Ribamar Bezerra.

O projeto foi idealizado por Irlando Gomes, Diretor das Categorias de Base, e Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base, e contou com o apoio do CEO do clube, Marcelo Paz, e do Presidente da Associação, Rolim Machado.

Irlando Gomes comenta que as recentes conquistas das categorias de base do clube na Holanda e na Itália influenciaram na criação do projeto, com intuito de facilitar a comunicação com o mercado externo.

"É importante para o Clube investir nos profissionais que estão aqui dentro, seja nos atletas, visando o mercado, ou naqueles que trabalham nos bastidores. Com as conquistas na Holanda e na Itália, o Fortaleza vem crescendo no cenário internacional, o que atrai muitos clubes a estudarem no nosso modelo de trabalho e forma de jogar, e para aumentarmos ainda mais nossas relações, investimos neste projeto, pois enxergamos a língua inglesa é um facilitador", afirmou o dirigente.