Ex-Fortaleza, Pol Fernández é anunciado pelo Godoy Cruz

Ex- Fortaleza , o volante Pol Fernández foi anunciado neste sábado, 28, como novo reforço do Godoy Cruz, da Argentina. De acordo com a imprensa hermana, o atleta já se encontra em terras portenhas e deverá se juntar ao elenco comandado por Esteban Solari entre segunda e terça-feira para a pré-temporada.

Pol Fernández ficou disponível no mercado da bola na atual janela após uma passagem aquém do esperado no Fortaleza. O atleta chegou ao Pici com o peso de ser uma das maiores contratações do ano, mas suas atuações pouco corresponderam e logo perdeu a vaga que tinha entre os titulares.

No Leão do Pici, foram 24 jogos, com três assistências cedidas ao todo, entre partidas de Libertadores, Série A, Copa do Brasil Campeonato Cearense e Copa do Nordeste.

Antes de assinar com o Godoy Cruz, clube que defendeu entre os anos de 2015 e 2018, Pol Fernández chegou a receber propostas de Vélez, Racing, Boca Juniors e também de clubes do México.