Fortaleza bate Real Madrid no sub-13 e conquista 2º título internacional de base

Após empatar por 2 a 2 no tempo regulamentar, o Leão do Pici bateu os espanhóis por 3 a 2 nas penalidades

O Fortaleza derrotou o Real Madrid, nos pênaltis, na manhã deste domingo, 15, e se sagrou campeão da Internacional Cup San Barnaba Marino Sub-13, realizada em Roma, na Itália. Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, o Leão do Pici bateu os espanhóis por 3 a 2 nas penalidades. O atacante Matheusão, do Tricolor, foi o artilheiro do torneio com 27 gols.

Nas penalidades, o Leão viu goleiro Wenderson brilhar e defender duas cobranças. Pelo lado tricolor, Pacuja acabou desperdiçando sua cobrança, o que não fez falta no final, pois Matheusão, Átila e Arthur Costenaro balançaram as redes e garantiram a conquista para o Leão do Pici.