Sem Neymar, Santos segue preparação para encarar o Fortaleza pela Série A

No CT Rei Pelé, Santos se prepara para enfrentar o Fortaleza / Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

O Santos entra em campo nesta quinta-feira, 12, para o duelo conta o Fortaleza, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate é direto na briga contra o rebaixamento. Com um começo ruim, o Peixe conquistou apenas oito pontos e ocupa a 18ª posição na tabela. A equipe do técnico Cléber Xavier venceu apenas dois jogos em 11 rodadas e precisa pontuar para deixar a zona da degola. Do outro lado, o Fortaleza também não faz um início animador. O Leão do Pici ocupa a 17ª colocação, com dez pontos, e vem de três derrotas seguidas na liga nacional.