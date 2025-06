Rival do Fortaleza, Santos nunca venceu o Leão como visitante na era de pontos corridos

No último jogo antes da parada para o Super Mundial de Clubes, Fortaleza e Santos se enfrentam pela 12ª rodada da Série A. As equipes vão a campo nesta quinta-feira, 12, às 19h30min, na Arena Castelão. Com ambos os times buscando deixar a zona de rebaixamento, o duelo terá um peso maior para o Peixe, que nunca venceu o Leão do Pici em casa desde que foi adotado o sistema de pontos corridos no Brasileirão, em 2003.

Desde 2003, os times se enfrentaram pela Série A em 16 ocasiões, das quais oito aconteceram em solo cearense. O recorte registra cinco empates e três vitórias leoninas.