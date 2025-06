Matheus revela que recusou ofertas da Europa para acertar com o Fortaleza: "Não hesitei"

“O peso da instituição foi o que mais me motivou. Eu estava em final de contrato com o Eibar e tinha ofertas de outros clubes europeus. Anteriormente, já tive ofertas de times brasileiros, mas voltar para o Brasil não era uma opção, isso até o Fortaleza me chamar. Quando o Fortaleza me chamou e tive essa possibilidade de defender essas cores, sabendo da história e do tamanho do clube, de tudo que tem conquistado nos últimos anos, não hesitei em vir. Estou muito feliz com a minha decisão”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confiante quanto à sua capacidade em campo, Matheus enfatizou que chega ao Fortaleza “para jogar”, embora esteja ciente da alta competição interna no elenco no setor do meio-campo e da rotatividade que o técnico Juan Pablo Vojvoda promove no time titular entre as partidas.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

“Encaro de uma maneira positiva. Isso significa que a competição no elenco é muito alta, com grandes jogadores na posição. Só que, na minha cabeça, eu venho para jogar. Quero jogar e, para isso, tenho que demonstrar no dia a dia, trabalhando e me esforçando, para colocar dúvida na cabeça do treinador. Se depender de mim, jogarei todos os jogos", comentou.