Matheus Pereira é regularizado no BID e pode estrear pelo Fortaleza contra o Santos

Novo reforço do Fortaleza, Matheus Pereira foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e poderá fazer sua estreia pelo clube do Pici na próxima quinta-feira, dia 12, contra o Santos, na Arena Castelão, em duelo válido pela 12ª rodada da Série A.

Matheus Pereira desembarcou na capital cearense no final de maio, após se despedir do Eibar, time espanhol que defendeu por mais de duas temporadas. Desde então, o meio-campista tem realizado atividades no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Leão.