Fortaleza tem negociações avançadas com ponta argentino; confira detalhes

O Fortaleza segue ativo no mercado da bola em busca de reforços para o restante da temporada. O alvo da vez é o atacante José María Herrera, do Argentinos Juniors. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme o jornalista, as negociações do Leão do Pici com o clube argentino pelo jogador de 22 anos estão encaminhadas. A expectativa é de que o Tricolor adquira 50% dos direitos econômicos do ponta.

Revelado no Argentina Juniors, na temporada de 2022, o jogador é peça importante da equipe. Na atual temporada, o atleta contabiliza cinco gols e duas assistências em 19 jogos. Canhoto, José María Herrera pode atuar pelos dois lados do campo.