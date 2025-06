Novo reforço do Fortaleza, Diego Valdés é destaque em assistências; veja números

Meia de 31 anos é a segunda contratação do Tricolor do Pici na janela do meio de temporada

De olho no mercado sul-americano, o Fortaleza acertou a contratação de seu segundo reforço nesta janela de transferências extra. Trata-se do meia chileno Diego Valdés, de 31 anos, que chega do futebol mexicano com contrato de três temporadas. Para contar com o jogador, o Tricolor do Pici investiu 3,5 milhões de dólares — cerca de R$ 19,4 milhões na cotação atual.

Valdés foi titular nas últimas temporadas do Club América, um dos principais clubes do México, onde atuava desde 2021. Foi pelo clube da Cidade do México que viveu seu auge em números, especialmente na temporada 2022, quando somou 16 gols e nove assistências. A participação na construção de jogadas e o passe decisivo são pontos fortes do meia, que contabiliza 30 assistências durante sua passagem pelo América.