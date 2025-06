Fortaleza enfrentará o Bahia nas quartas de final da Copa do Nordeste; confira detalhes

Zé Welison e Cauly disputam lance no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Letícia Martins / EC Bahia

Classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste há mais de dois meses, o Fortaleza conheceu neste sábado, 7, seu adversário na fase seguinte do Nordestão. O Tricolor enfrentará o Bahia no mata-mata da competição. Em duelo da última rodada do Grupo B, que estava atrasada, o Tricolor baiano venceu o Náutico por 3 a 1 na Arena Fonte Nova. Desse modo, conforme o regulamento, o Bahia — classificado como líder do grupo B — enfrentará o Fortaleza, quarto colocado do grupo A. Por ter feito a melhor campanha na fase de grupos, a equipe comandada por Rogério Ceni terá o mando de campo nas quartas de final, disputada em jogo único. As datas do confronto ainda serão definidas pela CBF.

O compromisso diante do Bahia será mais um desafio para a equipe de Vojvoda, que ainda tenta encontrar sua melhor forma na atual temporada e superar o momento de crise. Sem vencer há seis jogos, o Leão do Pici acumula insucessos desde o início do ano. A inconstância e as derrotas vexatórias do elenco tricolor têm sido o cenário comum nas competições disputadas. Entretanto, a reformulação interna em curso no time de Vojvoda pode dar um novo rumo para o restante da temporada. Ações como o retorno de Sérgio Papellin ao cargo de diretor de futebol e as movimentações do clube no mercado de transferências são apostas da equipe para uma boa recuperação. Na atual janela de transferências extra, que se encerra no dia 10 de junho e depois reabre em julho, o Fortaleza já confirmou as contratações dos meio-campistas Matheus Pereira e Diego Valdés, com o objetivo de qualificar o elenco tricolor. Segundo apuração do colunista do O POVO, Afonso Ribeiro, o Leão vai desembolsar 3,5 milhões de dólares (R$ 19,4 milhões na cotação atual) ao América do México para contratar o meia chileno.