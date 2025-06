Rodrigo destaca ascensão na carreira e diz que quer fazer história no Fortaleza

Anunciado no dia 12 de abril, o volante Rodrigo foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta sexta-feira, 6, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Em entrevista coletiva, o jogador comentou sobre o importante momento que sua chegada ao Leão representa para sua carreira, o desejo de “fazer história” no clube e sua relação com o técnico Vojvoda.

“É uma ascensão na minha carreira. Sempre trabalhei para isso, e minha família sempre me ajuda a almejar esses objetivos. Agora é manter e fazer história aqui. Eu tenho uma relação muito boa (com o Vojvoda). Ele me perguntava diariamente como eu estava. Ele também me ajudou nos treinos, me deu uns toques. Estou pronto para ajudar”, disse.